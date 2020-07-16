ООН: сейчас детям всего мира угрожают смертельные болезни кроме коронавируса

Впервые за 28 лет из-за COVID-19 многие дети не получили прививку от дифтерии, коклюша и столбняка.

С начала пандемии COVID-19 многие программы иммунизации по всему миру были либо прекращены, либо временно приостановлены. Это означает, что теперь, кроме коронавируса, детям угрожают смертельные болезни, от которых их раньше защищали прививки, сообщает zakon.kz.

Об этом с тревогой сообщают эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

До начала пандемии Covid-19 основные прививки – от дифтерии, коклюша, столбняка и кори – получали лишь 85% детей по всему миру, а 14 млн детей не были защищены от этих болезней. С появлением нового коронавируса ситуация значительно ухудшилась.

По предварительным данным, уже в первые четыре месяца 2020 года значительно сократилось количество детей, получивших комбинированную вакцину от дифтерии, столбняка и коклюша. Такое произошло впервые за последние 28 лет, отметили в ВОЗ. Кроме того, прерваны кампании вакцинации от кори, что может обернуться новыми вспышками болезни.

Болезни, от которых дети не получили прививок, могут оказаться для них более опасными, чем сам Covid-19. Вакцинацию можно провести в безопасных условиях даже во время пандемии. Мы призываем все страны сделать все, для того чтобы программы вакцинации продолжались, – заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

По данным опроса, проведенного в мае ВОЗ и ЮНИСЕФ, три четверти из 82 стран, участвовавших в исследовании, сообщили о том, что приостановили вакцинацию в связи с Covid-19.

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