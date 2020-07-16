1674 новых случая коронавируса зарегистрированы в Казахстане
Всего в стране подтверждено 65 188 случаев.
За 15 июля 2020 года в Казахстане зарегистрированы 1674 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает zakon.kz.
Из них:
- симптомных носителей - 811
- бессимптомных носителей - 863.
Всего в стране подтверждено 65 188 случаев, из них:
в Атырауской области - 8515(+218),
в городе Алматы - 8259(+219),
в городе Нур-Султан -7353(+204),
в Карагандинской области - 6544(+100),
в ЗКО - 4327(+101),
в городе Шымкент - 4251(+76),
в ВКО - 3509(+133),
в Алматинской области - 3379(+88),
в Актюбинской области - 2598(+53),
в Жамбылской области - 2433(+87),
в Туркестанской области - 2371(+30),
в Мангистауской области - 2152(+41),
в Павлодарской области - 2027(+63),
в Кызылординской области -1973(+74),
в СКО - 1940(+95),
в Акмолинской области - 1812(+43),
в Костанайской области - 1745(+49).
МВК по нераспространению COVID-19
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