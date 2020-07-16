Наезд на пешехода сняли в Алматинской области
Погибшего пытаются сделать самоубийцей, говорится в сообщении.
Фото : кадр из видео16 июля 2020, 09:32
В соцсетях распространяется видео с наездом на пешехода, передает zakon.kz.
Трагедия в ночь с 5 на 6 июля. Наезд на пешехода. Всем родственникам и друзьям поступают угрозы, мать атакуют написать встречное заявление в их пользу. Пропадают записи с камер видеонаблюдения. Пытаются сделать погибшего Власова В.С. суицидником. Следствие скрывает от семьи все факты, по делу. Свидетелей запугивают, что бы не лезли не в свои дела, - говорится в сообщении в Instagram.
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Можно еще один пост у вас. Трагедия в ночь с 5 на 6 июля. Наезд на пешехода. Всем родственникам и друзьям поступают угрозы, мать атакуют написать встречное заявление в их пользу Пропадают записи с камер видеонаблюдения. Пытаются сделать погибшего Власова В.С. суицидником. Следствие скрывает от семьи все факты, по делу. Свидетелей запугивают, что бы не лезли не в свои дела. Вот другая запись на которой все ясно видно, и скорость автомобиля.
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