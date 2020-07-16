Врач спрогнозировал, когда закончится эпидемия в Казахстане

Необходимо быстро и интенсивно лечиться.

Коронавирус стал главной темой 2020 года. Ходит много споров вокруг средств защиты и лечения, но самый главный вопрос – когда это все закончится? – остается по-прежнему актуальным, сообщает zakon.kz.

Корреспондент NV.kz провел интервью с врачом-консультантом инфекционистом, доктором медицинских наук, профессором, академиком ЭМАНЭБ, врачом высшей категории Галией Кабуловной Жуманбаевой.

По ее словам, казахстанцы сейчас болеют разновидностью все той же коронавирусной инфекции. Она считает, что вирус распространяется двумя путями.

Попав непосредственно в дыхательную систему. Осуществляет свою коварную сущность на границе газообмена, создавая там микротромбы, которые препятствуют оксигенации крови пациента кислородом. В связи с этим падает сатурация. Вирус может быть проглочен будущим пациентом. Тогда вирус попадает в желудочно — кишечный тракт, если миновал кислотный барьер желудка. Имея тропность к эпителиальным клеткам тонкого кишечника, вирус попадает в кровеносную систему и вызывает озноб и высокую температуру. Его циркуляция в системе кровообращения ведёт к полиорганным поражениям: поражению почек, усилению диуреза и обезвоживанию или, наоборот, к отекам. Может поражать поджелудочную железу, при этом у больного будет рвота, понос и полное отсутствие аппетита. Венцом всех поражений вируса стоит сердечно- сосудистая система: он поражает эндотелий сосудов, отсюда инфаркты, инсульты и т. п., - уточнила профессор.

Жуманбаева считает, что самая эффективная защита от вируса — это наш иммунитет.

Маски — это больная и дискутабельная тема. Я считаю, что на улице маску можно не носить. А в закрытом, ограниченном пространстве надо, - продолжила она.

Врач посоветовала не ждать милости от природы.

Необходимо быстро и интенсивно лечиться, не ждать милости от природы, упреждать удары вируса, быть на 3 хода впереди него. Учитывая, что пневмония может практически протекать бессимптомно, без температуры, без кашля, без болей, а на КТ уже 60 процентов поражения легких, принимать по возможности весь комплекс лечебных мероприятий, - добавила врач.

По ее прогнозам эпидемия закончится, когда переболеет почти все население.

Справимся, когда стадный иммунитет достигнет 70%, то есть переболеет почти все население страны, тогда эпидемия остановится. Но учитывая, что иммунитет образуется не у всех, он не стойкий, не долгий, и наш иммунитет может не успевать за мутациями РНК-содержащего вируса, возможны повторные заболевания где- то через 3 месяца, и как следствие, новый карантин. Потому что иммунитет держится в среднем 3 месяца, - заключила специалист.

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