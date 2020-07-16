Семья сотрудника казахстанского телеканала просит помощи

Аскар Газизов попал в ДТП на электросамокате.

Семья сотрудника казахстанского телеканала, который 11 месяцев находится в коме, просит помощи у соотечественников, передает zakon.kz.

11 месяцев Аскар Газизов не выходит из комы. Аскар провел в реанимации и в отделении нейрохирургии почти четыре месяца, после чего его родных попросили забрать мужчину домой. Об этом рассказали родители Аскара в одном из пабликов в Instagram.

Несчастный случай произошел в Нур-Султане в августе 2019 года. 35-летний сотрудник казахстанского телеканала Аскар Газизов ехал на работу на электросамокате. За автобусной остановкой на дорогу выбежал молодой человек, и они столкнулись. Пешеход оттащил Аскара на обочину, а затем скрылся. Лежащего без сознания мужчину увидела проезжавшая мимо девушка, она и вызвала скорую. В больницу Аскар поступил с черепно-мозговой травмой тяжелой степени и переломом основания черепа. Ему сделали трепанацию черепа и удалили гематому, после чего мужчина впал в кому, в которой пребывает уже 11 месяцев.

Родители Аскара являются пенсионерами, они отмечают, что живут на пенсионные выплаты и их не хватает для восстановления сына.

Мы пенсионеры и у нас нет дополнительного дохода кроме пенсионных выплат. Работодатель Аскара выплатил ему разовое пособие после ДТП, но не сохранил за ним рабочее место. Поэтому мы продолжаем сбор средств на лечение и восстановление Аскара.

Ежедневная поддержка организма требует больших финансовых вложений. В месяц на реабилитацию Аскара уходит от одного миллиона тенге, куда входит ежедневная оплата медперсонала, сбалансированное медицинское питание через гастростому и услуги реабилитолога, - говорится в сообщении.



Реквизиты для помощи Аскару:

Карточка мамы: Makim Shamelova Каспий голд : 5169497131090346

Или по номеру телефона : 87015163986

Карточка Народного Банка: 5522043354768721,

Имя держателя : Makim Shamelova

ИИН: 521222400525

Телефон для контакта: мама Маким Сагнаевна +7 7015163986

Все собранные средства пойдут на приобретение медицинского оборудования и покупки медицинских препаратов.

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