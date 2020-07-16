Официальный представитель Минздрава покинул пост
Его попросили написать заявление.
Фото : vkurse.kz16 июля 2020, 11:43
Диас Ахметшарип, официальный представитель Министерства здравоохранения, покинул пост, сообщает zakon.kz.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Ахметшарип выразил уверенность, что казахстанцы победят болезнь.
Дорогие друзья! Сегодня попросили написать заявление. Написал. Бывает. Выражаю огромную благодарность всем коллегам - журналистам. Спасибо Вам за работу! Если я кого то обидел в период пандемии - прошу прощения!!!! Искренне желаю всем сотрудникам МЗ, врачам и всему медперсоналу страны - веры, стойкости, здоровья! Мы победим этот коронавирус! Будьте здоровы, берегите себя и близких!!! - написал он.
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