Казахстан вошел в рейтинг дешевых для жизни стран

Значения выведены в сравнении с Нью-Йорком.

Казахстан занял 116 место в рейтинге дешевых для жизни стран, передает zakon.kz.

В рейтинге, составленном исследовательским агентством Numbeo, учитывается стоимость товаров и услуг, включая аренду жилья, коммунальные услуги, продукты питания, одежду, транспорт и отдых.

Значения выведены в сравнении с Нью-Йорком.

Согласно данным, Казахстан расположен в "зеленой зоне". Следом за Казахстаном следуют Бразилия, Уганда и Мексика. Кыргызстан вошел в тройку лидеров по доступности жизни. Первое и второе место заняли Пакистан и Индия.

Узбекистан занял 130-место, Россия - 107 место, Беларусь - 112 место, Украина - 120 место.

Самым дорогими государствами составители рейтинга назвали Бермудские Острова, Швейцарию, Норвегию, Исландию и Японию.

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