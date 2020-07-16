"Грязную зону" ЦГКБ Алматы показали на видео

Во время съемки врачи спрашивали у больных, как они себя чувствуют.

Команда STOPCOV Almaty посетила больных коронавирусом в одной из больниц Алматы, передает zakon.kz.

В Telegram-канале STOPCOV Almaty появилось видео из 12-й больницы, где лечат заболевших коронавирусом.

На момент съемки в Алматы 8040 зараженных. Отмечается, что здесь каждый день 150 врачей борются за жизни людей. Ежедневно сюда поступают от 30 больных. В основном состояние пациентов среднее и тяжелое.

Мы входим в "грязную" зону. Здесь надо оставить вещи, которые мы взяли с собой. Я сам нахожусь в противочумном костюме, ходить в нем невозможно, - говорит человек, который снимает происходящее на видео.

Во время съемки врачи спрашивали у больных, как они себя чувствуют.

Сейчас лучше. Я с прошлого воскресенья здесь лежу. У меня было 75% поражение легких, - сказал один из пациентов.

Команда STOPCOV Almaty пожелала скорейшего выздоровления всем больным, и принесла соболезнования тем, кто потерял родных из-за коронавируса.

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