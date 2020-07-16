Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

В Атырау прибыла очередная фура с крупной партией лекарств

В числе поступивших лекарств – антибиотики и жаропонижающие средства.

Фото : РСК области16 июля 2020, 14:15

15 июля прибыла фура с медикаментами, в том числе для больных COVID-19, сообщает zakon.kz.

Из Алматы в Атырау поступило более 2 тысяч коробок с медикаментами 470 видов на общую сумму 220 миллионов тенге.

В числе поступивших лекарств – антибиотики и жаропонижающие средства.

Данные медикаменты будут распределены по аптекам области в течении двух дней. Ранее доставка осуществлялась железно-дорожным транспортом, занимающая по времени от 10 дней. Учитывая потребность населения, акимат перешел на ускоренную доставку воздушными перевозками и грузовым транспортом. В областном акимате сообщили, что работы по ускоренной доставке лекарств будут продолжаться.

Отметим, что между акиматом области, Департаментом контроля качества и безопасности товаров и услуг, Фармацевтической ассоциацией области и аптеками заключено соглашение о недопущении продаж лекарств выше предельных цен и ограничении выдачи количества медикаментов в одни руки для исключения спекуляций.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты