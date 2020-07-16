В Атырау прибыла очередная фура с крупной партией лекарств

В числе поступивших лекарств – антибиотики и жаропонижающие средства.

15 июля прибыла фура с медикаментами, в том числе для больных COVID-19, сообщает zakon.kz.

Из Алматы в Атырау поступило более 2 тысяч коробок с медикаментами 470 видов на общую сумму 220 миллионов тенге.

В числе поступивших лекарств – антибиотики и жаропонижающие средства.

Данные медикаменты будут распределены по аптекам области в течении двух дней. Ранее доставка осуществлялась железно-дорожным транспортом, занимающая по времени от 10 дней. Учитывая потребность населения, акимат перешел на ускоренную доставку воздушными перевозками и грузовым транспортом. В областном акимате сообщили, что работы по ускоренной доставке лекарств будут продолжаться.

Отметим, что между акиматом области, Департаментом контроля качества и безопасности товаров и услуг, Фармацевтической ассоциацией области и аптеками заключено соглашение о недопущении продаж лекарств выше предельных цен и ограничении выдачи количества медикаментов в одни руки для исключения спекуляций.

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