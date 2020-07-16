В Казахстане продлили отмену курсирования ряда поездов

Возврат платежей за билеты производится наличным и безналичным расчетом в зависимости от порядка возврата и способа приобретения билета.

Продлевается временная отмена курсирования некоторых пассажирских поездов по Казахстану, сообщает zakon.kz.

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции СОVID-19 временно продлевается отмена курсирования следующих пассажирских поездов:

1. № 31/32 "Алматы-2 – Павлодар" отправлением из Алматы-2 19, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 31 июля и 2 августа 2020г., прибытием/отправлением из Павлодара 20, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30 июля и 1, 3 августа 2020г., прибытием в Алматы-2 21, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31 июля и 2, 4 августа 2020г. на 10 рейсов;

2. № 258/257 "Нур-Султан-1-Достык" отправлением из Нур-Султан-1 19, 26 июля и 2 августа 2020г., прибытием/отправлением из Достыка 20, 27 июля и 3 августа 2020г., прибытием в Нур-Султан-1 21, 28 июля и 4 августа 2020г. на 3 рейса;

3. № 3/4 "Нур-Султан-Нурлы Жол - Алматы-2" отправлением из Нур-Султан-Нурлы Жол 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 июля и 2 августа 2020г., прибытием/отправлением из Алматы-2 20, 22, 24, 26, 28, 30 июля и 1, 3 августа 2020г., прибытием в Нур-Султан-Нурлы Жол 21, 23, 25, 27, 29, 31 июля и 2, 4 августа 2020г. на 8 рейсов;

4. № 68/67 "Нур-Султан-Нурлы Жол - Оскемен-1" отправлением из Нур-Султан-Нурлы Жол 20, 22, 24, 26, 28, 30 июля и 1 августа 2020г., прибытием/отправлением из Оскемен-1 21, 23, 25, 27, 29, 31 июля и 2 августа 2020г., прибытием в Нур-Султан-Нурлы Жол 22, 24, 26, 28, 30 июля и 1, 3 августа 2020г. на 7 рейсов.

Пассажиры, ранее оформившие проездные документы (билеты) на указанные поезда, могут оформить возврат проездных документов и получить денежные средства в полном объеме без удержаний.

Возврат платежей за билеты производится наличным и безналичным расчетом в зависимости от порядка возврата и способа приобретения билета.

Всю справочную информацию по графику движения пассажирских поездов можно узнавать по номеру "105".

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