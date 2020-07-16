Китай намерен отправить еще группу медиков в Казахстан

Первая группа китайских медиков посещала Казахстан в апреле.

Китай отправит вторую группу медиков в Казахстан. Об этом сообщил посол КНР в РК Чжан Сяо, передает zakon.kz.

Пандемия приходит и уходит, а дружба и сотрудничество между нами останутся вечными ценностями. Мы будем продолжать наращивать взаимодействие по самым разным профилям, Китай будет продолжать оказывать гуманитарную помощь, в т.ч. отправит вторую группу медиков в Казахстан для борьбы с COVID-19, чтобы казахстанский народ как можно скорее избавился от этой напасти и восстановил нормальную жизнь, - написал посол КНР в facebook.

Первая группа китайских медиков посещала Казахстан в апреле. Визит группы из 10 китайских врачей продолжался 15 дней, с 9 апреля. За это время они посетили медицинские учреждения, в рамках семинаров, тренингов и конференций поделились с казахстанскими коллегами опытом в профилактике коронавирусной инфекции и лечении больных COVID-19, рассказали об алгоритме выявления зараженных и их изоляции, методах эпидемиологических исследований, диагностики и правилах предотвращения инфицирования медицинского персонала.

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