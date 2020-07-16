В Темиртау выявили работающие магазины и кафе во время карантина

В поле зрения членов мобильной группы попали автомойки, СТО, кальянные, бары и магазины.

Увеселительные заведения и торговые объекты, нарушающие режим карантина, выявили в ходе рейда Центра оперативного реагирования в Темиртау, сообщает zakon.kz.

В поле зрения членов мобильной группы попали автомойки, СТО, кальянные, бары и магазины.

Владельцам магазина «Алтын», который находится на одной из центральных улиц города, грозит штраф в размере 230 МРП (почти 640 тысяч тенге). Магазин, несмотря на запрет, продолжал работать после 22.00. При этом сотрудники Центра оперативного реагирования заметили большое скопление людей, не соблюдающих социальную дистанцию, перед входом в торговый зал.

Наказание за несоблюдение постановления главного государственного санитарного врача Карагандинской области понесут владельцы лаунж-бара Eclipse и автокомплекса Prize. Заведения тоже работали в ночное время.

Напомним, в Караганде ранее мобильными группами были выявлены работающие объекты (компьютерный клуб, караоке, кальянная и др.), чья деятельность запрещена во время карантина.

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