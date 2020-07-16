Завтра начинаем прием заявлений на выплату 42 500 - Нурымбетов

Он напомнил, что 42 500 будет выплачиваться людям, которые работали в компаниях, либо самостоятельно, предпринимателям, которые потеряли доход из-за усиления карантинных мер.

На брифинге в СЦК министр труда и соцзащиты Биржан Нурымбетов сообщил о старте приема заявок на выплату 42 500 тенге за июль, передает zakon.kz.

С завтрашнего дня, с пятницы, начинаем прием заявлений на выплату 42 500 за июль. Правила мы разработали, они сейчас на рассмотрении в Минюсте. Ждем, что до конца дня будет регистрация, - сказал Нурымбетов.

Он напомнил, что 42 500 будет выплачиваться людям, которые работали в компаниях, либо самостоятельно, предпринимателям, которые потеряли доход из-за усиления карантинных мер.

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