Кому не положены выплаты 42 500

Не смогут претендовать на выплаты люди, получающие АСП, пенсионеры и те, кому мы за это время нашли работу, а также студенты, женщины-декретницы - Нурмыбетов.

На получение 42 500 не могут претендовать студенты, декретницы и люди, получающие пособия от государства. Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций сказал министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Бидайбекович Нурымбетов, сообщает корреспондент zakon.kz.

Не смогут претендовать на выплаты люди, получающие АСП, пенсионеры и те, кому мы за это время нашли работу, а также студенты, женщины-декретницы. По нашему законодательству студенты не относятся к экономически активному населению, так как не могут быть экономически занятыми. Но если студенты работали, то получить единовременную выплату они смогут, - пояснил министр.

Также, единовременная выплата не положена лицам, у которых отсутствует факт полной потери дохода в связи с введением строгих ограничительных карантинных мер, в том числе:

1) если деятельность работодателя, индивидуального предпринимателя, лица, занимающегося частной практикой, или юридического лица, с которым заключен договор гражданско-правового характера, не ограничена введением строгих ограничительных карантинных мер;

2) лицам, которые находятся в оплачиваемом ежегодном трудовом или в социальном отпуске, а также освобожденным от работы, в связи с введением простоя в соответствии с трудовым законодательством;

3) плательщикам ЕСП, у которых отсутствует факт уплаты единого совокупного платежа в первом полугодии текущего года;

4) физическим лицам, получающим доходы по договорам ГПХ, за которых отсутствует факт уплаты обязательных пенсионных взносов в первом полугодии текущего года;

5) получателям пенсионных выплат, государственных пособий, адресной социальной помощи, получателям социальных выплат, выплачиваемых из ГФСС, лицам, охваченным мерами содействия занятости, и лицам, не входящим в состав рабочей силы в соответствии с законом «О занятости населения», впервые уплатившим ЕСП в период ограничительных карантинных мер;

6) лицам, находящимся на полном государственном обеспечении в учреждениях уголовно-исполнительной системы;

7) в случае восстановления потерянного дохода получателя единовременной выплаты.

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