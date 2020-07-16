Положены ли 42500 тенге находящимся в декрете женщинам в июле

Также особые условия для декретниц, если они имеют ИП или регулярно платят ЕСП.

Министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов сообщил, как будут выплачивать пособия в 42500 тенге в июле женщинам, находящимся сейчас в декретном отпуске, сообщает корреспондент zakon.kz

Глава ведомства пояснил, что правила получения пособия в 42500 тенге для женщин в декретном отпуске остались теми же. как и во время режима ЧП.

Если ребенку до года – то выплачивается государственное пособие или социальная выплата по уходу за ребенком из фонда социального страхования. В этом случае они не получат. Если после года женщина снова вышла на работу, то работодатель за нее подаст, если она ушла в отпуск без сохранения, деятельность ограничена, - сказал министр.

Также особые условия для декретниц, если они имеют ИП или регулярно платят ЕСП.

Если официально есть ИП или они регулярные плательщики ЕСП – также могут подать при условии, что деятельность приостановлена. Женщины в декрете, которые в прошлый раз в период ЧП впервые заплатили ЕСП, подтвердив свою неформальную занятость, тоже в этот раз могут получить выплату, - добавил Нурымбетов.

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