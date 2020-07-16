О сильной жаре предупредили алматинцев

Вероятность шторма 90-95%.

Днем 17 июля в Алматы ожидается сильная жара 33-35 градусов, сообщает zakon.kz.

По информации департамента по ЧC Алматы, вероятность шторма составляет 90-95%.

В этой связи, ДЧС рекомендует придерживаться следующих мер безопасности:

- Старайтесь как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами. Если это неизбежно, то защищайте голову шляпами и зонтиками.

- ограничьте пребывание на солнце. Помните, что с 12:00 до 16:00 солнце наиболее активно. В это время желательно защищать все участки тела от попадания солнечных лучей – используйте закрытую одежду и солнцезащитные кремы.

- не употребляйте алкоголь – в жару его действие на организм многократно усиливается, плюс организм становится более чувствительным к высокой температуре.

- старайтесь употреблять как можно больше жидкости (охлажденная вода, минеральная вода).

- снизьте физические нагрузки. Сильная нагрузка в жару увеличивает теплообмен, что может привести к обезвоживанию организма.

- следует по возможности ограничить длительные поездки на автомобиле, если такой возможности нет, будьте максимально внимательными на дороге, т.к. во время жары может ухудшиться самочувствие, произойти рассеивание внимания и снижение реакции.

- не оставляйте детей в салоне стоящего автомобиля даже на непродолжительное время. В условиях жары это может привести к обморочному состоянию ребенка.

Если вы оказались в чрезвычайной ситуации и вашей жизни угрожает опасность, звоните на единый телефон службы спасения "112", "101" (звонок бесплатный).

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