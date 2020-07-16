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Астанчанку поймали на перепродаже лекарств. Как ее наказали?

Штрафом на общую сумму 41 670 тенге.

Фото : кадр видео16 июля 2020, 16:16

Специализированный межрайонный административный суд Нур-Султана рассмотрел дело о незаконной продаже "с рук" лекарств, передает zakon.kz.

5 июля 2020 года на парковке столичного торогово-развлекательного центра К. занималась незаконной перепродажей лекарственных препаратов. Правонарушитель не имела соответствующей регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и разрешительных документов на реализацию медицинских и лекарственных препаратов. На судебном заседании К. посредством видеоконференцсвязи подтвердила обстоятельства, изложенные в протоколе, факт незаконной перепродажи лекарств признала полностью и просила учесть смягчающие обстоятельства, - сообщили в суде.

Постановлением специализированного межрайонного административного суда Нур-Султана нарушительницу привлекли к административной ответственности за занятие предпринимательской деятельностью, а также осуществление действий без соответствующей регистрации, разрешения или направления уведомления (ч. 1 ст. 463 КоАП) и наказали штрафом на общую сумму 41 670 тенге с конфискацией лекарственных препаратов.

Постановление вступило в законную силу.

7 июля полиция Нур-Султана показала видео задержания перекупщиков лекарств.


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