Астанчанку поймали на перепродаже лекарств. Как ее наказали?
Штрафом на общую сумму 41 670 тенге.
Фото : кадр видео16 июля 2020, 16:16
Специализированный межрайонный административный суд Нур-Султана рассмотрел дело о незаконной продаже "с рук" лекарств, передает zakon.kz.
5 июля 2020 года на парковке столичного торогово-развлекательного центра К. занималась незаконной перепродажей лекарственных препаратов. Правонарушитель не имела соответствующей регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и разрешительных документов на реализацию медицинских и лекарственных препаратов. На судебном заседании К. посредством видеоконференцсвязи подтвердила обстоятельства, изложенные в протоколе, факт незаконной перепродажи лекарств признала полностью и просила учесть смягчающие обстоятельства, - сообщили в суде.
Постановлением специализированного межрайонного административного суда Нур-Султана нарушительницу привлекли к административной ответственности за занятие предпринимательской деятельностью, а также осуществление действий без соответствующей регистрации, разрешения или направления уведомления (ч. 1 ст. 463 КоАП) и наказали штрафом на общую сумму 41 670 тенге с конфискацией лекарственных препаратов.
Постановление вступило в законную силу.
7 июля полиция Нур-Султана показала видео задержания перекупщиков лекарств.
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