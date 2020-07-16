Ситуационный центр уменьшил нагрузку на столичных медиков 

Сократилось время ожидания пациентов в приемных отделениях.

22 июня на базе скорой помощи в Нур-Султане был запущен ситуационный центр, который позволил снизить нагрузку на медиков, передает zakon.kz.

В связи с коронавирусной ситуацией, ранее количество вызовов скорой превышало три тысячи, сейчас это количество снизилось до двух тысяч.

Директор Городской станции скорой медицинской помощи Мурат Оразбаев отметил, что деятельность центра позволила повысить эффективность при взаимодействия между медицинскими организациями благодаря распределению ресурсов.

Сократилось время ожидания пациентов в приемных отделениях. Удалось добиться эффективной маршрутизации пациентов, что позволило распределять наши ресурсы - место, кадры, технические ресурсы и так далее. Все звонки по вызову скорой медицинской помощи поступают на пульт 103. По консультации и информации о COVID-19 предоставлены сотрудники контакт-центра по номеру 705-103, - сказал Оразбаев.

На базе столичного ситуационного центра работает шесть человек. Ведется работа с девятью стационарами - шесть провизорных и три инфекционных. Они работают в едином формате.

Целью ситуационного центра является эффективное взаимодействие медицинских организаций в период пандемии COVID-19. В центре ведется мониторинг обращений по коронавирусу и пневмонии. Обеспечивается маршрутизация и госпитализация пациентов между ГССПМП, ПМСП и стационаров. Центр облегчил принятие управленческих решений.

Очень важно правильно распределять потоки пациентов. Здесь – на базе станции скорой помощи – ранее был зал совещаний. Мы его переделали под ситуационный и контакт-центры. Открытие подобных центров не только позволяет снизить нагрузку на количество вызовов скорой помощи, но и оперативнее оказывать медпомощь обратившимся. Кроме того, запустили работу телеграм-бота станции скорой медпомощи (@ns103bot). С 24 июня чат-бот телеграм принял почти 1800 обращений. По усилению обратной связи проводим системную работу, – говорил на открытии ситуационного центра аким столицы Алтай Кульгинов.

По последним данным, в столице зарегистрировано 7353 случаев коронавируса, выздоровели 4823 человека, летальных случаев - 81.

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