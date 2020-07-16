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Бекшин объяснил, зачем нужно носить маски даже на улице

Все для профилактики распространения коронавируса.

Фото : pixabay.com16 июля 2020, 18:12

Руководитель ДДКБТУ Алматы, главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин объяснил свои требования о необходимости алматинцам носить маски даже на свежем воздухе, передает zakon.kz.

Мы постоянно предупреждаем наше население об основных постулатов профилактики – ношение масок, мытье рук, социальное дистанцирование. И по возможности не посещать многолюдные места. То есть, там, где концентрация населения, там распространение инфекции, - заявил Бекшин.

Он обратился к молодым алматинцам и гостям города, попросив их соблюдать масочный режим, чтобы позже не заражать пожилых знакомых и родственников..

Многие просто не носят маски, мы настаиваем на том, чтобы ношение было и при нахождении на улице. Потому что есть заражения не только в помещениях, но и воздушно-капельным путем. Если вы приближаетесь к местах, где находятся другие люди, то мониторинговая группа привлечет к ответственности, в течение недели если штраф оплачивается, сумма штрафа немногим более 41 тыс. тенге по упрощенке. Штрафам предшествуют предупреждения. В том числе в общественном транспорте, - заключил Бекшин. .


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