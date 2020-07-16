В Алматы меняют подходы в управлении потоками пациентов с КВИ

В частности, отходят от принципа деления клиник на провизорные и инфекционные профиля.

В Алматы сложилась непростая ситуация с распространением коронавируса и Управление здравоохранения приняло решение о смене тактики лечения, передает zakon.kz.

Непростая эпидемиологическая ситуация с распространение коронавируса требует от нас решительных действий и выработки новой стратегии борьбы с инфекцией как на амбулаторном, так и на стационарном уровне, - сказал руководитель Управления общественного здоровья Камалжан Надыров на брифинге.

В связи с чем, по его словам, было принято решение изменить подходы в управлении потоками пациентов.

В частности, мы отходим от принципа деления клиник на провизорные и инфекционные профиля. Сегодня, ввиду того что практически у всех пациентов, поступающих в провизорные стационары подтверждается диагноз COVID-19, и соответственно деление пациентов между провизорными и инфекционными стационарами уже не имеет никакого смысла, - пояснил он.

К тому же, продолжил глава управления, клинический протокол лечения позволяет выставлять диагноз COVID-19 на основании клинических признаков и симптомов, подтвержденных рентгенологически либо на основании заключения КТ исследований, не дожидаясь лабораторного подтверждения.

Наша стратегия заключается в том, чтобы госпитализировать пациентов в зависимости от степени тяжести течения болезни, - сказал он.

Так, стационары разделили на три эшелона.

В первый эшелон вошли клиники, которые имеют более подготовленную материально технические базу, отделения реанимации и палаты интенсивной терапии. На сегодня это 5 клиник - Центральная городская клиническая больница, Больница скорой неотложной медицинской помощи, Взрослые и детские городские клинические инфекционные больницы, в том числе Модульная инфекционная клиника и ГБ №1.

Таким образом, коечная мощность клиник, которые готовы принять самых тяжелых пациентов составляет 1850 коек.

Касательно клиник второго эшелона, здесь мы работаем на базе 16 перепрофилированных клиник, коечная мощность которых рассчитана на 1875 коек, - сказал Надыров.

К объектам третьего эшелона отнесли 2 организации с коечной мощностью 1350 коек, из которых 1000 коек приходится комплекс, организованный на базе Халык-Арены.

На базе данного комплекса в ближайшее время будет открыта полноценная реанимация на 60 коек, которая будет оснащена необходимым медицинским оборудованием и медицинскими газами, после чего данный комплекс сможет принимать пациентов с более сложным течением, - рассказал руководитель управления.

По его словам, также в планах обеспечить дальнейшее увеличение коек путем перепрофилирования санаториев Казахстан и Коктем.

На данный момент завершаются все подготовительные вопросы и на следующей неделе они будут готовы к приему пациентов. Кроме того, проводится работа по подготовке и оснащению психоневрологического центра, на базе которого будут развернуты 450 коек инфекционного профиля.

Вместе с тем он отметил, что вне зависимости от места госпитализации пациентов, все пациенты находятся на постоянном контроле.

Особое внимание уделяется пациентам, которые находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии. Так, для усиления работы в данном направлении нами при Управлении общественного здоровья создан мобильный Центр анестезиологии и реаниматологии. В данном Центре работает группа реаниматологов из числа ведущих специалистов, - пояснил Камалжан Надырок.

По его словам, в круглосуточном режиме мобильные бригады реаниматологов осуществляют консультации пациентов на местах, посредством телемедицины все данные о пациенте передаются в экспертный отдел центра, где сконцентрированы ведущие специалисты из числа врачей реаниматолог, кафедральных сотрудников, в том числе врачи, которые находятся на пенсии.

Мы уже сейчас отмечаем положительный результат работы в данном направлении и отмечаем снижение количества тяжелых пациентов с 511 до 309 пациентов за прошедшую неделю, - заключил он.

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