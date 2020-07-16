В Алматы загорелся супермаркет

Угроза распространения перехода огня на частные жилые дома устранена.

В Наурызбайском районе Алматы загорелся супермаркет "Сабыржан", передает zakon.kz.

Предварительно горит кровля многофункционального адм.здания настоящее время снята угроза распространения перехода огня на частные жилые дома.. Звеньями газодымозащитной службы проведена разведка на наличие людей, на тушение и защиту поданы пожарные стволы, эвакуировано 3 газовых баллона, каждая по 50л, - сообщили в ДЧС города.

Предварительная площадь пожара свыше 1000 метров.

В 19:21 огонь удержан, достигнута локализация. В 19:33 - ликвидация.

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