Даниал Ахметов посетил важнейшие объекты благоустройства Семея

По программе "Дорожная карта занятости 2020" из областного бюджета выделено 20 млрд. тенге на реализацию 113 проектов по текущему и капитальному ремонту объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта и социального обеспечения, строительству, реконструкции и среднему ремонту дорог, инженерной инфраструктуры, благоустройству территорий.

Аким ВКО Даниал Ахметов посетил важнейшие объекты благоустройства города - государственный историко-культурный и литературно-мемориальный заповедник-музей Абая "Жидебай-Борили", театр имени Абая, а также площадь имени Абая. Масштабная реконструкция объектов движется к завершению, передает zakon.kz.

На площади, уложена брусчатка, обновлены газоны, проводится замена парковых светильников. Установлены детская и спортивные площадки, фонтан, высажены ели.

По программе "Дорожная карта занятости 2020" из областного бюджета выделено 20 млрд. тенге на реализацию 113 проектов по текущему и капитальному ремонту объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта и социального обеспечения, строительству, реконструкции и среднему ремонту дорог, инженерной инфраструктуры, благоустройству территорий. Всего создано около 5 тысяч рабочих мест.

Аким области также ознакомился с ходом жилищного строительства и подведением жилищно-коммуникационной инфраструктуры к новым микрорайонам города.

По поручению Президента РК Правительством страны утвержден и реализуется комплексный план социально-экономического развития города Семей на 2020-2025 годы. Из 56 предусмотренных на весь период реализации мероприятий на сумму более 260 млрд тенге в текущем году реализуются 40 на общую сумму 66 млрд тенге.

Глава региона, осмотрев объекты, отметил положительную динамику развития города. К примеру, за последние 5 лет в городе введен в эксплуатацию 71 многоквартирный жилой дом общей площадью 372,4 тыс.кв.м., обеспечено жильем 3372 семей. В жилом микрорайоне Карагайлы из 133 запланированных домов завершено строительство 19. В текущем году за счет всех источников финансирования ведется строительство 50 многоэтажных жилых домов. В стремительно развивающемся микрорайоне Карагайлы планируется строительство трех школ, шести детских садов, ледового модуля и реабилитационного центра говорят о серьёзных перспективах развития нового микрорайона, который уже сейчас является центром притяжения для молодежи.

В соответствии с генеральным планом развития города Семей в рамках программы "Нурлы жер" на пригородных территориях определены десять жилых массивов для реализации программы индивидуально-жилищного строительства. Это 13715 земельных участков к которым прокладывается необходимая инженерная инфраструктура.

Ведется в городе и активная работа по ремонту дорог. За последние пять лет на ремонт дорог выделено 5 млрд 722 млн тенге, отремонтировано более 85 км дорог. В текущем году на средний ремонт 32 улиц выделено 2,4 млрд тенге. Уже отремонтировано 11 улиц. Параллельно с дорожным ремонтом активно ведется работа по благоустройству парков, зон отдыха, площадей.

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