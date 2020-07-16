В Акмолинской области произошло более 60 ДТП по вине пьяных водителей

25 из них были лишены права на управление транспортным средством.

Фото : Pixabay

В Акмолинской области по вине пьяных водителей было совершено более 60 ДТП, передает zakon.kz. Согласно информации МВД РК, 25 из водителей были лишены права на управление транспортным средством. Мы в очередной раз напоминаем водителям об ответственности за нарушение правил дорожного движения и призываем всех граждан проявлять активную гражданскую сознательность. Только совместными усилиями можно снизить аварийность на дорогах. Все, кто стал очевидцами неправомерного поведения водителей, в частности управления авто в нетрезвом виде, следует сразу же обращаться на пульт “102”, - говорят полицейские.

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