Токаев поручил определиться со статистикой по пандемии
Перед правительством поставлена задача определиться со статистикой по пандемии - Президент.
Фото : Акорда17 июля 2020, 00:43
Президент Казахстана рассказал про необходимость взаимного доверия при пандемии, передает zakon.kz.
Все данные по ситуации с пандемией, какими бы печальными они ни были, должны быть достоянием общества. Чем больше прозрачности и взаимного доверия, тем быстрее мы сообща справимся с этой напастью, - написал в Twitter Президент.
Также глава республики отметил, что необходимо определиться со статистикой COVID-19 и пневмонии.
Перед правительством поставлена задача определиться со статистикой по пандемии. Помимо коронавируса, большой урон здоровью и жизни граждан наносит пневмония, - утверждает Токаев.
Перед правительством поставлена задача определиться со статистикой по пандемии. Помимо коронавируса, большой урон здоровью и жизни граждан наносит пневмония.— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) July 16, 2020
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