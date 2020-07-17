Стадо лошадей выбралось на развязку Восточной объездной в Алматы

Судя по видео, их не менее девяти.

Стадо лошадей выбралось на развязку Толе-би-Восточная объездная, передает zakon.kz.

Видео с животными было опубликовано в Instagram-аккаунте @kris.p.online. Судя по видео, всего на дорогу выбралось не менее девять голов.

При этом улица не перекрыта - машины стараются объезжать лошадей.

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