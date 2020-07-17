Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

Стадо лошадей выбралось на развязку Восточной объездной в Алматы

Судя по видео, их не менее девяти.

Фото : Кадр из видео17 июля 2020, 01:44

Стадо лошадей выбралось на развязку Толе-би-Восточная объездная, передает zakon.kz.

Видео с животными было опубликовано в Instagram-аккаунте @kris.p.online. Судя по видео, всего на дорогу выбралось не менее девять голов.

При этом улица не перекрыта - машины стараются объезжать лошадей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Восточка- Толеби стадо лошадей на дороге ????????‍♂️

Публикация от @kris_p_almaty +21 | ???????????????? (@kris.p.online) 16 Июл 2020 в 8:58 PDT


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты