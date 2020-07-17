Прием заявок на выплату 42 500 начался в Казахстане

42 500 тенге заплатят тем, кто из-за ограничений находится в отпуске за свой счет.

Сегодня, 17 июля в Казахстане стартовал прием заявок на социальную выплату в 42 500 тенге, сообщает zakon.kz.

На этот раз больше всего придется потрудиться работодателям. Именно они будут оформлять сотрудников, которые остались без дохода из-за карантина. Заявки будут принимать до сентября.

Но министр труда Нурымбетов сегодня подчеркнул, что подавать документы нужно не всем. К примеру, студенты на компенсации могут не рассчитывать, если работали неофициально. Но если документы в порядке, тогда дело за руководством компании, чья деятельность была приостановлена.

42 500 тенге заплатят тем, кто из-за ограничений находится в отпуске за свой счет. В основном это сотрудники организаций, которые попали под запрет санитарных врачей. Также в списке индивидуальные предприниматели, самозанятые, фрилансеры и те, кто занимается частной практикой.

Заявки будут принимать сразу на нескольких платформах, это два сайта и Telegram-бот. Министр обещает, что сбоев – как в прошлый раз – не будет. Тем, кого уволили или кто уволился сам в период с 5 июля, Нурымбетов посоветовал обратиться в центр занятости. Потому что подавать завтра на 42 500 тенге будет бессмысленно.

Мы вас просим обратиться в центры занятости. Вам предложат вакансии и другие меры обеспечения занятости. Если не будет подходящей работы, вас зарегистрируют в качестве безработного, и вы можете автоматически претендовать на социальные выплаты по безработице из Фонда социального страхования, которые выплачиваются сроком на 6 месяцев, - заявил министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов.

Работодателям будет необходимо сверить данные своих сотрудников. Для подачи заявки понадобятся БИН компании, ИИН работника и 16-значный номер его банковского счета. За один раз можно отправить запрос до 20 человек. Остальным заполнять документ нужно самостоятельно.

И на этот раз власти предупреждают: информацию будут тщательно проверять районные, городские штабы и налоговые. Если же выплаты придут, а окажется, что вы не теряли доход во время локдауна или вовсе не работали прежде, то в ситуацию могут вмешаться сотрудники Фонда соцстрахования.

Если завтра выяснится несоответствие, то Государственный фонд социального страхования, выплативший эти средства и ответственный за это, может выставить претензии и потребовать возвращения выплаченной суммы, то есть если выяснится, что предоставленные сведения были ложными. Работодатель же должен подавать заявки лишь за отправленных в связи с карантином в отпуск без содержания работников. Если же они подали заявку за работающих работников, то это является нарушением законодательства. Если такое выяснится в ходе проверки, то Государственный фонд социального страхования может предпринять действия по возвращению выплаченной суммы, вплоть до подачи в суд на это предприятие, - подчеркнул Биржан Нурымбетов.

В целом, в ведомстве предполагают, что заявок на этот раз будет меньше. Ведь сейчас ограничения не такие строгие, как во время режима ЧП. А для ускорения процесса требования упростили. К примеру, снова платить ЕСП самозанятым не нужно. А некоторым даже нет необходимости заходить на сайт или писать в Telegram. Чиновники просят ждать SMS.

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