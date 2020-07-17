1707 заболевших COVID-19 выявлено в Казахстане
Всего в стране выявлено 66895 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1707 заболевших коронавирусной инфекцией, передает zakon.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz
Из них 782 без клинических проявлений.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные)
город Нур-Султан - 214 / 73
город Алматы - 282 / 120
город Шымкент - 55 / 28
Акмолинская область - 45 / 26
Актюбинская область - 51 / 34
Алматинская область - 57 / 29
Атырауская область - 181 / 132
Восточно-Казахстанская область - 130 / 55
Жамбылская область - 89 / 56
Западно-Казахстанская область - 108 / 58
Карагандинская область - 128 / 49
Костанайская область - 53 / 13
Кызылординская область - 93 / 37
Мангистауская область - 53 / 32
Павлодарская область - 83 / 21
Северо-Казахстанская область - 65 / 7
Туркестанская область - 20 / 12
Всего в стране выявлено 66895 заболевших.
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