1707 заболевших COVID-19 выявлено в Казахстане

Всего в стране выявлено 66895 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1707 заболевших коронавирусной инфекцией, передает zakon.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz

Из них 782 без клинических проявлений.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные)

город Нур-Султан - 214 / 73

город Алматы - 282 / 120

город Шымкент - 55 / 28

Акмолинская область - 45 / 26

Актюбинская область - 51 / 34

Алматинская область - 57 / 29

Атырауская область - 181 / 132

Восточно-Казахстанская область - 130 / 55

Жамбылская область - 89 / 56

Западно-Казахстанская область - 108 / 58

Карагандинская область - 128 / 49

Костанайская область - 53 / 13

Кызылординская область - 93 / 37

Мангистауская область - 53 / 32

Павлодарская область - 83 / 21

Северо-Казахстанская область - 65 / 7

Туркестанская область - 20 / 12

Всего в стране выявлено 66895 заболевших.

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