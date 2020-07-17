Известный КВН-щик спел на казахском языке

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Российский КВН-щик Азамат Мусагалиев спел песню на казахском языке, передает zakon.kz.

Это, конечно, не Дос-Мұқасан, ну и не Ерке Есмахан. Это я, Азамат, - подписал он.

Под публикацией пользователи оставили положительные отзывы.

Ничего себе, я думал ты не знаешь казахский. Здорово получилось, - пишет kanabraza.

Я ни слова не поняла потому, что не знаю язык, на котором поешь. Но это безумно красивая музыка и великолепный голос! Просто всем сердцем чувствую, что песня очень душевная, по-другому быть не может, - написала olganazar8668.

Нереально красивые слова и голос фантастически волшебный. Просто благодарю, - написала aissulu_serikkyzy.

Азамат, молодец! Приятно слушать тебя на любом языке! Ты красавчик: и рассмешить, и растрогать можешь, - пишет schimi_a.

Азамат Мусагалиев - этнический казах, актер, телеведущий, музыкант. Капитан команды КВН "Сборная Камызякского края", участник шоу "Однажды в России", ведущий шоу "Где логика?" на телеканале ТНТ, снимался в сериале "Интерны" на телеканале ТНТ.

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