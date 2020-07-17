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В Казахстане появилась горячая линия, куда можно сообщать о стихийных свалках

Эту линию запустило Минэкологии для мониторинга ситуации по этой проблеме.

Фото : zakon.kz17 июля 2020, 10:04

Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев сообщил номер телефона, на который можно отправлять информации о стихийных свалках, передает zakon.kz.

На эту линию любой житель Казахстана может отправить информацию о стихийных свалках в его городе или поселке, в том числе подтверждающие фото, видео. Будем вместе с вами, а также ДВД и акиматами отслеживать ситуацию, выезжать на места и принимать меры, - написал он в своем Twitter.

Номер телефона: +77759524900.

Министр напомнил, что недавно глава государства обратил особое внимание на ситуацию по стихийным свалкам в стране.

"Для мониторинга ситуации по этой проблеме в Казахстане наше министерство запускает специальную горячую линию", - добавил он.


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