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Вступили в силу поправки, устанавливающие лимиты на операции с электронными деньгами

В частности, вводится запрет на переводы между неидентифицированными пользователями электронных кошельков.

Фото : bestchange.ru17 июля 2020, 10:32

В Казахстане с 17 июля вступил в силу закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ипотечных займов в иностранной валюте, совершенствования регулирования субъектов рынка платежных услуг, всеобщего декларирования и восстановления экономического роста", передает zakon.kz.

Так, закон закрепляет полномочия Национального банка в части совершенствования регулирования деятельности платежных организаций, платежных систем и предотвращения использования сервисов небанковских платежных организаций для незаконных операций.

В частности, законом:

- вводится запрет на переводы между неидентифицированными пользователями электронных кошельков;
- устанавливаются различные лимиты на операции с электронными деньгами;
- устанавливаются обязанности для операторов платежных систем с целью противодействия незаконным операциям;
- предоставляется возможность индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам использовать электронные кошельки для обслуживания своих платежных операций.

Как отметили в Нацбанке, в целом закон направлен на совершенствование регулирования деятельности небанковских финансовых организаций для снижения рисков отмывания денег, вывода капитала из страны и противодействия теневой экономике.

Также закон закрепляет полномочия Национального банка по регулированию предельных размеров снятия наличных денег с банковских счетов субъектами предпринимательства и порядка снятия наличных денег сверх установленных предельных размеров.

"Данные меры будут способствовать снижению размеров теневой экономики и повышению прозрачности операций, проводимых субъектами бизнеса", - отметили в Нацбанке.


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