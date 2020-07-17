Вступили в силу поправки, устанавливающие лимиты на операции с электронными деньгами

В частности, вводится запрет на переводы между неидентифицированными пользователями электронных кошельков.

В Казахстане с 17 июля вступил в силу закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ипотечных займов в иностранной валюте, совершенствования регулирования субъектов рынка платежных услуг, всеобщего декларирования и восстановления экономического роста", передает zakon.kz.

Так, закон закрепляет полномочия Национального банка в части совершенствования регулирования деятельности платежных организаций, платежных систем и предотвращения использования сервисов небанковских платежных организаций для незаконных операций.

В частности, законом:

- вводится запрет на переводы между неидентифицированными пользователями электронных кошельков;

- устанавливаются различные лимиты на операции с электронными деньгами;

- устанавливаются обязанности для операторов платежных систем с целью противодействия незаконным операциям;

- предоставляется возможность индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам использовать электронные кошельки для обслуживания своих платежных операций.

Как отметили в Нацбанке, в целом закон направлен на совершенствование регулирования деятельности небанковских финансовых организаций для снижения рисков отмывания денег, вывода капитала из страны и противодействия теневой экономике.

Также закон закрепляет полномочия Национального банка по регулированию предельных размеров снятия наличных денег с банковских счетов субъектами предпринимательства и порядка снятия наличных денег сверх установленных предельных размеров.

"Данные меры будут способствовать снижению размеров теневой экономики и повышению прозрачности операций, проводимых субъектами бизнеса", - отметили в Нацбанке.

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