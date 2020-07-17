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Казахстан занял второе место в СНГ по числу заболевших коронавирусом

Сначала в списке стоит Россия, затем Казахстан, за ним по числу заболевших идет Беларусь.

Фото : aikyn.kz17 июля 2020, 10:42

Казахстан вышел на второе место в СНГ по числу заразившихся коронавирусом, передает zakon.kz.

Согласно информации на сайте Worldometer, первое место по числу заболевших коронавирусом занимает США, там заразились более 3,6 млн человек. На втором месте Бразилия, где заболело 2 млн человек. На третьем месте Индия, где 1 млн заболевших.

Общее число заболевших в мире составляет более 13 млн человек, из них вылечились более 8 млн человек, умерли 592 757 человек.

Из стран СНГ в десятку стран с наибольшим числом заразившихся входит Россия - 752 797 человек. Затем, из стран бывшего Советского Союза на 29 месте находится Казахстан с 66 895 заболевшими (выздоровели 40 256 человек, скончались 375 человек). За ним следует Беларусь - 65 623.


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