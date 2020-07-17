Тендер на приобретение логотипа Алматы прокомментировали в акимате

Вопрос смены туристического бренда города и финансовых затрат на данные работы не стоит.

В Управлении туризма акимата Алматы дали разъяснения по поводу тендера на "Приобретение логотипа г. Алматы", передает zakon.kz.

Информацию о тендере стали активно обсуждать в соцсетях. Население задалось вопросом, насколько сейчас актуальны такие вопросы.

В свою очередь, в Управлении туризма пояснили, что это необходимая процедура с целью соблюдения авторского права на уже имеющийся логотип. И менять его не собираются.





Между хозяйствующими субъектами АО "Центру развития г. Алматы" и ТО "Туристский информационный центр г. Алматы" были решены юридические вопросы авторского права по использованию туристического бренда города Алматы. Данная процедура была проведена согласно стандартам международного авторского права. Вопрос смены туристического бренда города и финансовых затрат на данные работы не стоит. Логотип города Алматы разработан и используется с 2016 года. Целью приобретения логотипа является соблюдение закона об авторских и смежных правах, - пояснили в сообщении.

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