Мамин прилетел в Беларусь
В Минске проходит Евразийский межправительственный совет.
Фото : Скриншот17 июля 2020, 12:01
Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин прилетел в Минск, сообщает zakon.kz.
Мамин планирует принять участие в заседании Евразийского межправительственного совета, которое пройдет 17 июля в очном формате впервые с начала пандемии COVID-19.
Видеозапись прилета опубликовало издание "Белта".
В заседании участвуют премьер-министры России, Казахстана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, а также Молдовы в статусе наблюдателя в ЕАЭС.
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