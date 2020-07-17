Мамин прилетел в Беларусь

В Минске проходит Евразийский межправительственный совет.

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин прилетел в Минск, сообщает zakon.kz.

Мамин планирует принять участие в заседании Евразийского межправительственного совета, которое пройдет 17 июля в очном формате впервые с начала пандемии COVID-19.

Видеозапись прилета опубликовало издание "Белта".

В заседании участвуют премьер-министры России, Казахстана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, а также Молдовы в статусе наблюдателя в ЕАЭС.

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