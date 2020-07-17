Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

Мамин прилетел в Беларусь

В Минске проходит Евразийский межправительственный совет.

Фото : Скриншот17 июля 2020, 12:01

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин прилетел в Минск, сообщает zakon.kz.

Мамин планирует принять участие в заседании Евразийского межправительственного совета, которое пройдет 17 июля в очном формате впервые с начала пандемии COVID-19.

Видеозапись прилета опубликовало издание "Белта".

В заседании участвуют премьер-министры России, Казахстана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, а также Молдовы в статусе наблюдателя в ЕАЭС.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты