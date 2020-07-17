Волонтеры запустили проект, чтобы покупать еду врачам, борющимся с COVID-19

Один набор СИЗов – это два обеда.

Неравнодушные алматинцы запустили интересный проект Berikbol, который позволяет горожанам приобрести средства индивидуальной защиты, а инициаторам – оказать помощь врачам, находящимся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией, передает zakon.kz.

Идея объединить два благих намерения - поддержать врачей горячими обедами и жителей мегаполиса наборами средств индивидуальной защиты, родилась у группы молодых и активных парней и девушек в июне. Далее инициаторы проекта прорабатывали технические детали и запустили платформу Berikbol накануне. Только за первый день благодаря взаимодействию удалось накормить бесплатными горячими обедами 36 врачей. И это только за 1-й день.

Молодые люди обратилась к такому инструменту привлечения средств для реализации проекта, как краудфандинг. Для Казахстана это направление достаточно новое, хотя, на протяжении нескольких лет в нашей стране уже существуют подобные платформы.

Механизм прост и понятен. Алматинец покупает за 2500 тенге набор средств индивидуальной защиты для себя или своих близких, а создатели проекта на эти деньги покупают порцию горячего обеда врачам. Один набор СИЗов – это два обеда.

Преимущества я вижу в том, что мы не просим никого пожертвовать деньги, это не благотворительность, мы тем людям, кто перечисляет деньги, взамен что-то отдаем. То есть, человек может поддержать медика, но при этом получает взамен средства индивидуальной защиты – антисептик, маску, перчатки и так далее. Также мы прилагаем к этому набору распечатанный на 3D-принтере держатель для маски, который повышает комфорт при ношении маски, - рассказал один из инициаторов проекта Berikbol Диас Тастанбеков.

Хештегом нового волонтерского проекта выбраны слова #berikbol. Создатели проекта при выборе названия вдохновились словами из одноименной песни Галымжана Молданазара: «не смотри по сторонам, не считай меня чужим, мы готовы протянуть тебе руку».

При создании нового волонтерского проекта не обошлось без дружеских связей. Сам Диас Тастанбеков, химик по образованию, поделился идеей с друзьями, и они с удовольствием присоединились к команде. Одноклассник Диаса- Рахман Алиакбаров, владелец кухни, предоставляет обеды по цене ниже рыночной, Саят Ахмеджанов делает с помощью 3D-печати держатели для масок, которые входят в набор, также свою лепту в волонтерский проект вносят Алмата Сатубалдин, Женис Садыров, сестра Диаса Куляш Тастанбекова и Маншук Турсынбекова.

Альберт Ахметов

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