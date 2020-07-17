Казахстанцев возмутило видео, где пассажир автобуса отказался надеть маску

У меня есть маска, но я принципиально его не ношу, потому что это бред, говорит пассажир.

Пассажир алматинского автобуса не захотел надеть маску, требуя показать ему закон об этом, передает zakon.kz.

В соцсетях распространяется видео из алматинского автобуса. На кадрах видно, как контролер "Онай" просит мужчину надеть маску. Но тот сопротивляется, требуя показать ему закон, обязывающий носить маску.

Покажи мне закон. Если нет закона, то не имеешь права, - говорит он.

В ответ контролер просит остановить транспорт.

У меня есть маска, но я принципиально его не ношу, потому что это бред. Я с начала карантина не ношу маску, - отвечает мужчина на уговоры контролера.

В этот момент к контролеру присоединяются остальные пассажиры. Все они были в масках.

Весь мир носит маски. Выгоните его!, - кричит один из них.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Ваше мнение друзья ???? Публикация от Kris P Almaty|21+???????? (@almaty_kris_p) 16 Июл 2020 в 9:12 PDT

Накануне главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин в очередной раз напомнил, что казахстанцам необходимо носить маски даже на улице. Иначе человека могут привлечь к штрафу.

Если вы приближаетесь к местам, где находятся другие люди, то мониторинговая группа привлечет к ответственности. Если штраф оплачивается в течение недели, сумма штрафа немногим более 41 тыс. тенге по упрощенке. Штрафам предшествуют предупреждения. В том числе в общественном транспорте, - сказал Бекшин.

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