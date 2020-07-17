Куда жаловаться, если работодатель не подал за вас заявку на 42500

Нужно оформлять все письменно.

Заместитель руководителя Управления социального благосостояния Алматы Данияр Алкебайулы рассказал, как можно повлиять на работодателя, если он не платит работнику 42500 тенге за простой и не подает за него заявку на выплату 42500 тенге, передает zakon.kz.

Во время режима ЧП работники сами могли подавать документы на получение выплаты 42 500 тенге, сейчас же правилами установлено, что работодатели должны по спискам подать данные работников, чтобы им выплатили 42500 тенге.

Если же работник работает по договору ГПХ, не работодатель подает, а само физическое лицо подает, прикладывает договоры, и может претендовать на эту выплату.

Если работодатель бездействует, хотя попал под ограничение деятельности, то работникам нужно обратиться к инспекторам труда и подать жалобу, чтобы обязать работодателя подать список работников, находящихся в отпуске без содержания. Инспекторы труда будут контролировать этот вопрос. В Алматы, на Кунаева 122 можно с письменной жалобой обратиться на действие работодателя, приложить документы. С начала года проведено 90 проверок инспекцией труда, выявлено 117 нарушений Трудового законодательства, выдано 73 предписания. Сейчас веден мораторий на проверки, мы работу ведем разъяснительного характера с МСБ, с крупными ведется проверка и применяются административные взыскания, - заверил Данияр Алкебайулы.

О том, кто точно не сможет получить 42500 в июле, читайте здесь.

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