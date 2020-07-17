За два дня в Казахстане от коронавируса умерли 89 человек
На 17 июля скончались 464 человека (0,7%).
Фото : РСК Алматы17 июля 2020, 15:33
Во время прямого включения со специалистами ВОЗ министр здравоохранения Алексей Цой озвучил свежие данные по коронавирусу, передает zakon.kz.
В Казахстане на 17 июля зарегистрировано 66 895 заболевших COVID-19, из них получают лечение – 26 175, выписанных – 40 256 (60%). Скончались 464 человека (0,7%).
По состоянию на 15 июля в стране от КВИ умерли 375 человек.
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