За два дня в Казахстане от коронавируса умерли 89 человек

На 17 июля скончались 464 человека (0,7%).

Во время прямого включения со специалистами ВОЗ министр здравоохранения Алексей Цой озвучил свежие данные по коронавирусу, передает zakon.kz.

В Казахстане на 17 июля зарегистрировано 66 895 заболевших COVID-19, из них получают лечение – 26 175, выписанных – 40 256 (60%). Скончались 464 человека (0,7%).

По состоянию на 15 июля в стране от КВИ умерли 375 человек.

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