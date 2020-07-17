Статистика по коронавирусу резко вырастет

В процессе переквалификации данные по зараженным КВИ в Казахстане будут расти. Но это не означает что количество случаев увеличилось.

Переквалификация случаев заболеваний COVID-19 покажет реальную картину уровня заболеваемости в Казахстане. Но это не значит, что эпидемиологическая ситуация ухудшится. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказала региональный директор по чрезвычайным ситуациям Европейского бюро ВОЗ доктор Дорит Нитцан, сообщает корреспондент zakon.kz.

Она отметила, что общая эпидемиологическая ситуация в Казахстане улучшается. И это можно проверить на сайте ВОЗ. По ее словам, в стране наблюдается спад, однако государство продолжает усиливать санитарные меры предосторожности, улучшает тестирования, протоколы лечения пациентов, контроль инфекции в больничных условиях.

Казахстан согласился тестировать пациентов во вспомогательных лабораториях ВОЗ. Мы рекомендуем делать это всем странам в похожих ситуациях. Казахстан перешел на переквалификацию случаев в соответствии с международными стандартами. Это очень важно чтобы понять болеет ли пациенты КВИ или другими заболеваниями, - сообщила она.

По ее мнению, переквалификация (теперь МЗ РК будет считать не только подтвержденные случае КВИ и возможные случаи, но и пневмонии – от авт.) может показать увеличение случаев КВИ, и "это увеличение будет резким в процессе переквалификации".

Однако это не означает что в стране имеется увеличение, а значит что случаи со старой базы переквалифицируются как вероятные случаи КВИ. Это не означает что количество случаев увеличилось. А лишь то, что происходит процесс переквалификации. Это очень важно для соседних стран и стран ЕС. Вирус распространяется и нужна помощь всех, чтобы остановить это, - добавила она.

Она призвала госорганы на всех уровнях, медработников и гражданское сообщество объединиться в борьбе с инфекцией.

Сейчас самое время действовать, чтобы улучшать наши усилия и победить вирус. ВОЗ останется на вашей стороне и будет работать тесно с государством, чтобы защищать здоровье граждан всего мира, - заключила она.

В ходе своей речи представитель ВОЗ также отметила, что решение Казахстана пойти на переквалификацию и воспользоваться лабораториями всемирной организации – пример для всех остальных стран региона и Европы.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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