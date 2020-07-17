В Кызылординской области закупили аппараты ИВЛ по стоимости, завышенной в 3 раза

Начато досудебное расследование в отношении двух заместителей руководителя Управления здравоохранения.

Рабочие группы из числа сотрудников антикоррупционной службы, проектных офисов "Адалдық алаңы", специальных мониторинговых групп во всех регионах проводят проверки на предмет коррупционной составляющей при закупе медтехники, в том числе аппаратов ИВЛ, передает zakon.kz.

Как отмечается, такие признаки установлены в нескольких регионах.

К примеру, в Кызылординской области начато досудебное расследование в отношении двух заместителей руководителя Управления здравоохранения по факту закупа 10 аппаратов ИВЛ по цене 17,4 млн тенге за единицу, которая в 3 раза превышает стоимость, предложенную ТОО "СК-Фармация".

Кроме того, Антикоррупционной службой Костанайской области начато досудебное расследование в отношении должностных лиц областной больницы.

Они подозреваются в покушении на хищение средств в сумме 181 872 000 тенге путем заключения договора с товариществом на поставке медицинского оборудования по завышенной стоимости.

Установлены факты задержки крупных партий востребованных лекарств на складах частных поставщиков, что создает условия для искусственного дефицита. Так, в Карагандинской области на складах выявлено 600 тысяч упаковок нереализованных лекарств (парацетамол, аспирин). Немедленно начата их отгрузка в аптеки, - рассказали в Антикоррупционной службе.

Кроме того, в Шымкенте на складах частных поставщиков обнаружены востребованные препараты (цефозалин, эуфилин, аналгин, парацетамол), более недели ожидавшие получения сертификатов.

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