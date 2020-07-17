Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

В Кызылординской области закупили аппараты ИВЛ по стоимости, завышенной в 3 раза

Начато досудебное расследование в отношении двух заместителей руководителя Управления здравоохранения.

Фото : newtimes.kz17 июля 2020, 15:45

Рабочие группы из числа сотрудников антикоррупционной службы, проектных офисов "Адалдық алаңы", специальных мониторинговых групп во всех регионах проводят проверки на предмет коррупционной составляющей при закупе медтехники, в том числе аппаратов ИВЛ, передает zakon.kz.

Как отмечается, такие признаки установлены в нескольких регионах.

К примеру, в Кызылординской области начато досудебное расследование в отношении двух заместителей руководителя Управления здравоохранения по факту закупа 10 аппаратов ИВЛ по цене 17,4 млн тенге за единицу, которая в 3 раза превышает стоимость, предложенную ТОО "СК-Фармация".

Кроме того, Антикоррупционной службой Костанайской области начато досудебное расследование в отношении должностных лиц областной больницы.

Они подозреваются в покушении на хищение средств в сумме 181 872 000 тенге путем заключения договора с товариществом на поставке медицинского оборудования по завышенной стоимости.

Установлены факты задержки крупных партий востребованных лекарств на складах частных поставщиков, что создает условия для искусственного дефицита. Так, в Карагандинской области на складах выявлено 600 тысяч упаковок нереализованных лекарств (парацетамол, аспирин). Немедленно начата их отгрузка в аптеки, - рассказали в Антикоррупционной службе.

Кроме того, в Шымкенте на складах частных поставщиков обнаружены востребованные препараты (цефозалин, эуфилин, аналгин, парацетамол), более недели ожидавшие получения сертификатов.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты