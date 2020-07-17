Уголовное дело заведено на экс-руководство Фонда соцмедстрахования
Речь идет о завышении стоимости закупаемых услуг.
Фото : Кубанские новости17 июля 2020, 16:03
Начато досудебное расследование по факту хищения в отношении бывшего руководства НАО "Фонд социального медицинского страхования", передает zakon.kz.
Антикоррупционной службой начато досудебное расследование по факту хищения средств НАО "Фонд социального медицинского страхования", путем завышения стоимости закупаемых услуг, - сообщили в Антикоррупционной службе.
Иная информация в интересах следствия в соответствии со ст.201 УПК разглашению не подлежит.
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