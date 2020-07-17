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Лже-борец с коррупцией отнял у казахстанцев 80 млн тенге

С 2019 по 2020 год.

Фото : кп17 июля 2020, 16:15

Мошенник, представлявшегося сотрудником Антикоррупционной службы совершил ряд мошеннических действий, передает zakon.kz.

Антикоррупционной службой начато досудебное расследование в отношении мужчины, который с 2019 по 2020 год, представляясь сотрудником Антикоррупционной службы, совершил ряд мошеннических действий.

Он подозревается в завладении обманным путем денежными средствами граждан на сумму более 80 млн. тенге за положительное решение их вопросов в сфере государственного управления. Иная информация в интересах следствия в соответствии со ст.201 УПК разглашению не подлежит, - сообщили в службе.


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