Лже-борец с коррупцией отнял у казахстанцев 80 млн тенге
С 2019 по 2020 год.
Фото : кп17 июля 2020, 16:15
Мошенник, представлявшегося сотрудником Антикоррупционной службы совершил ряд мошеннических действий, передает zakon.kz.
Антикоррупционной службой начато досудебное расследование в отношении мужчины, который с 2019 по 2020 год, представляясь сотрудником Антикоррупционной службы, совершил ряд мошеннических действий.
Он подозревается в завладении обманным путем денежными средствами граждан на сумму более 80 млн. тенге за положительное решение их вопросов в сфере государственного управления. Иная информация в интересах следствия в соответствии со ст.201 УПК разглашению не подлежит, - сообщили в службе.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5032403-3e4e14e17d62a6289bec176eaf9dd7d8
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...