Отобрали кислород у женщины: уволен начальник горздрава Шымкента

Уже уволены главврачи двух инфекционных больниц и уволен начальник управления здравоохранения, сказал Айтенов.

Жительница Шымкента Айжан Ергешова, которая обвинила врачей в смерти своей матери, встретилась с акимом Муратом Айтеновым. По ее словам, аким сказал, что руководителя Управления здравоохранения города и главврачей двух больниц уволили, передает zakon.kz.

11 июля Айжан Ергешова обвинила врачей в гибели матери, которая болела пневмонией. По ее словам, купленный для матери кислородный аппарат отдали другому человеку.

Тогда в акимате сообщили, что по делу начато служебное расследование.

Сегодня девушка встретилась с акимом Шымкента. По ее словам, Айтенов сообщил, что уже проверили камеры видеонаблюдения, проверят медперсонал и врача, которому родственники умершей передали лекарства. Кроме того, уже уволены главврачи двух инфекционных больниц и уволен начальник управления здравоохранения.

Мы просидели больше часа, аким записал три листа заметок, когда я рассказывала всю ситуацию. Он сокрушается, что на сотрудников акимата население реагирует не совсем хорошо. На мое предложение говорить правду и признаться, что они объективно не справляются, он сказал: "на войне проигрыш наступает, когда у солдат паника, а сейчас война, как сказал мистер президент. Так что это признание посеет панику", а он бывший военный и этого не может допустить. Он призвал меня не забывать, что при наказании врачей нельзя забывать сколько человек они спасли. А еще он говорит, что попал в такую ситуацию, прямо когда его назначили, - написала девушка в Facebook.

Ергешова предложила акиму поездить по больницам без сопровождения, чтобы увидеть реальную картину происходящего. В ответ Айтенов попросил ее собрать команду и поездить по всем стационарам, больницам, чтобы проверить что там происходит.

Меня на мизерный процент обрадовало, что аким не встал позу, а признал косяки. И я надеюсь, что человек, который ,оказывается, тоже потерял маму три года назад в Шымкенте, в больнице, проведет объективную проверку и привлечет к наказанию виновных, - написала Ергешова.

Девушка отметила, что обратилась в правоохранительные органы для проверки в том числе ответственных лиц акимата, которые подписали и приняли больницу, в которой умерла ее мама.

В акимате Шымкента на вопрос корреспондента о результатах служебного расследования по этому делу сообщили, что расследование начато независимой комиссией. О результатам проверки СМИ будет дана информация в полном объеме.

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