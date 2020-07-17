При строительстве жилого комплекса в Нур-Султане украли 200 млн тенге
Начато досудебное расследование.
Фото : stevin.su17 июля 2020, 16:29
Экс-должностных лиц Управления строительства и жилищной политики Нур-Султана подозревают в хищении бюджетных средств, сообщает zakon.kz.
Антикоррупционной службой города Нур-Султан начато досудебное расследование в отношении бывшего руководителя ГУ «Управление строительства и жилищной политики г.Нур-Султан» и других лиц по факту хищения бюджетных средств в сумме 200 млн. тенге, выделенных на строительство и ввода в эксплуатацию объекта «Строительство многоквартирных жилых комплексов с паркингом южнее Коргалжинского шоссе г.Нур-Султан», - отметили в ведомстве.
Иная информация в интересах следствия в соответствии со ст.201 УПК разглашению не подлежит.
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