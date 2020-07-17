Руководитель отдела налогового контроля получал деньги от бизнесменов

Вследствие чего государству причинен материальный ущерб в виде неуплаты налогов на сумму 116,3 млн тенге.

Начато досудебное расследование в отношении руководителя отдела налогового контроля Управления госдоходов г. Капшагая Алматинской области, передает zakon.kz.

Антикоррупционной службой Алматинской области начато досудебное расследование в отношении руководителя отдела налогового контроля УГД по г. Капшагай, который зарегистрировал на физических лиц коммерческие организации, выписывающие фиктивные счет-фактуры с целью последующего создания условии уклонения от уплаты налогов и необходимых платежей в бюджет наиболее крупными субъектами бизнеса, - сообщили в Антикоррупционной службе.

Как отмечается, с указанных лиц он получал денежные средства в период с ноября 2017 года по апрель 2020 года в размере 5-7% от суммы фиктивных сделок, вследствие чего государству причинен материальный ущерб в виде неуплаты налогов на сумму 116,3 млн тенге.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!