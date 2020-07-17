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В ДТП погибли трое боксеров сборной Атырауской области

Подробностей не сообщается.

Фото : inbusiness.kz17 июля 2020, 18:39

Боксеры сборной Атырауской области Еламан Рахметоллы, Нуркен Нурымов и Сункар Тельманов погибли в результате дорожной аварии, сообщает zakon.kz.

Соболезнуем родным и близким боксеров, членов сборной Атырауской области Еламана Рахметоллы, Нуркена Нурымова и Сункара Тельманова, погибших в дорожной аварии. Талантливые ребята только что перешли из молодежной команды во взрослый бокс и подавали большие надежды, - сообщили Sputnik в Федерации.

Известно, что все трое спортсменов родились в 2000 году, однако подробности самой аварии не сообщаются.

Они выступали за сборную своего региона.


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