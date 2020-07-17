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О состоянии малыша, которому отчим проломил голову, рассказали в больнице Уральска

Мальчик выписан на амбулаторное лечение.

Фото : mgorod.kz17 июля 2020, 19:19

После полученной травмы трехлетний ребенок попал в реанимацию, сообщает zakon.kz.

Инцидент произошел 7 июля примерно в 19.00 в одном из многоэтажных домов микрорайона Северо-Восток. Трехлетнего ребенка избил отчим. После чего малыш был госпитализирован в больницу, ему диагностировали перелом лобной кости.

Как рассказал травматолог, ортопед Областной детской многопрофильной больницы ЗКО Булат Алибаев, ребенок поступил в сопорозном состоянии и был помещен в реанимацию.

Он был полностью обследован, произведен рентген, компьютерная томография головного мозга. Была выявлена черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, линейный перелом лобной области, подкожные гематомы, синяки. Через сутки был переведен в отделении травматологии. И уже 16 июля в удовлетворительном состоянии был выписан на амбулаторное лечение, - отметил изданию "Мой город" Булат Алибаев.


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