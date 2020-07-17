8 аптек в Атырауской области оштрафовали на сумму свыше 360 тыс. тенге

В случае повторного превышения цен действие лицензии аптек будет приостановлено.

Прокурора Атырауской области проводит работу по выявлению фактов спекуляции и реализации лекарств по завышенной цене, сообщает zakon.kz.

По сообщению старшего помощника прокурора области Каната Кабдолова, создана специальная рабочая группа из числа сотрудников правоохранительных и государственных органов.

На сегодня прокуратурой области выявлено 30 фактов реализации лекарств по завышенной стоимости, 8 аптек уполномоченным органом уже привлечены к административной ответственности с наложением штрафа по 361 140 тг на каждую.

В случае повторного превышения цен действие лицензии аптеки будет приостановлено.

Наряду с этим при координации прокуратуры области правоохранительными органами выявлено 6 фактов незаконного оборота лекарственных средств и медицинских изделий (незаконная продажа на дому по завышенной цене, реализация без соответствующей регистрации), в ходе расследования из незаконного оборота изъято 7 500 лекарственных препаратов, 180 000 медицинских масок.

Указанные лекарства и изделия полностью переданы в Управление здравоохранения для распределения между организациями здравоохранения и использования по назначению.

Прокуратура области сообщает, что работа в данном направлении будет продолжена и недобросовестные владельцы аптек будут привлечены к строгой ответственности.

О фактах реализации лекарств по завышенной цене в прокуратуре области просят сообщать по номеру +7 708 4216147 (WhatsApp).

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