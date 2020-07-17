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Девушку, пытавшуюся покончить с собой, парни держали на плаву

Держали до тех пор, пока не подплыли спасатели.

Фото : Пресс-служба ДЧС города Нур-Султан17 июля 2020, 21:14

Очевидцы и ЧСники спасли девушку в Нур-Султане, прыгнувшую с моста, сообщает zakon.kz.

Сегодня, 17 июля в 19:10 в службу "112" поступила информация о том, что девушка попыталась покончить с собой, прыгнув с моста "Тулпар".

Неподалеку на берегу отдыхали парни - Азат Кушербаев и Михаил Чижик. Увидев, как девушка прыгнула, они бросились за ней в воду. Они держали потерявшую сознание девушку на плаву ее, пока не подъехали спасатели, патрулировавшие мост. Увидев людей в воде, они подплыли на катере и благополучно вместе с очевидцами достали и спасли девушку из воды.

Спасателями по прибытию на Водно-спасательную станцию была оказана психологическая и медицинская помощь до прибытия скорой помощи. Состояние девушки 2002 года рождения удовлетворительное, доставлена в ГБ 2, - говорится в сообщении пресс-службы ДЧС города Нур-Султан.

Герои дня - Азат Кушербаев, 1993 г.р. – преподаватель танцев, Михаил Чижик, 1993 г.р. - инженер. Кайрат Жусупов - старший спасатель, Темирали Жигер - спасатель оперативно-спасательного отряда ДЧС города Нур-Султан.

Как рассказывают сами Азат и Михаил, что именно на тот момент мы просто ни о чем не думали, а просто хотели успеть и спасти.


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