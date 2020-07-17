В Атырауской области за неделю выявлено 334 нарушения режима карантина

Были проверены продуктовые магазины, кафе и рестораны.

Мониторинговая группа с начала усиления карантинных мер, продолжает проводить рейды по контролю за соблюдением санитарных требований, передает zakon.kz.

Как сообщает служба коммуникаций Атырауской области, во время рейдов, проведенных в городе Атырау и семи районах с 11 по 17 июля, за одну неделю было выявлено 334 нарушения режима карантина.

Были проверены продуктовые магазины, кафе и рестораны, вследствие чего, было зарегистрировано 46 случаев несоблюдения санитарных требований. Кроме того, были выявлены 14 семей, в которы проводили домашние мероприятия, с большим количеством гостей, в том числе и поминки. По данным мониторинговой группы, почти все они были организованы в Жылыойском районе.

187 нарушений, касались несоблюдения требований физическими лицами. Также были зафиксированы факты завышения цен на лекарства.

В ходе проверок, был зарегистрирован ряд фактов, когда аптеки завышали цена на лекарства, а также занимались спекуляцией. В частности, мобильная группа по контролю за соблюдением цен на лекарства в Атырауской области, проверила около 50 аптек. В результате выяснилось, что лекарства продавались в аптеках области по ценам, намного превышающих предельные. По всем фактам нарушений приняты строгие меры, - сказал главный государственный санитарный врач области Садуакас Байгабулов.

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