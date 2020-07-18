Главный санврач Шымкента продлил карантин в городе

Строгие ограничительные меры вводятся на всей территории города с 00:00 часов 20 июля до 00:00 часов 3 августа 2020 года.

Вынесено постановление Главного государственного санитарного врача города Шымкент от 17 июля 2020 года №27 "О продлении карантина и строгих ограничительных мер в городе Шымкенте", сообщает zakon.kz.

Согласно постановлению, карантин и строгие ограничительные меры вводятся на всей территории города Шымкент с 00:00 часов 20 июля до 00:00 часов 3 августа 2020 года.

Согласно постановлению главного санврача Шымкента акимату города, акиматам районов города, управлению энергетики и коммунального хозяйства, управлению здравоохранения, субъектам здравоохранения предписывается:



на территории города Шымкент, в микрорайонах, жилых массивах, на территории многоэтажных домов и организаций обеспечить планово-регулярную очистку территории, ежедневный вывоз мусора, чистку, мытье, дезинфекцию контейнеров для мусора и содержание в чистоте площадок для мусорных контейнеров;

обеспечить ежедневное проведение обработки с применением дезинфицирующих средств на территории провизорных стационаров.

Постановление вводится в действие со дня подписания.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!